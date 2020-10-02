В ХМАО назвали города с самой неблагоприятной эпидемической обстановкой

В ХМАО составлен список населённых пунктов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом за сутки.

Согласно официальной статистике, список возглавили Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом порталу URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 153 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 27 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Сообщается, что в Ханты-Мансийске 40 заболевших, в Сургуте — 29.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.