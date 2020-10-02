В Крыму на реализацию ФЦП выделены субсидии в размере более 5 млрд рублей

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Муниципалитеты Республики Крым в 2021 году получат из республиканского бюджета субсидии на реализацию мероприятий ФЦП на общую сумму более 5,647 млрд рублей.
В Крыму на реализацию ФЦП выделены субсидии в размере более 5 млрд рублей
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

О распределении субсидий говорится в постановлении Совмина республики, опубликованном на сайте крымского правительства, сообщает РИА Новости Крым.

Средства будут направлены муниципальным бюджетам семи крымских городов и десяти районов.

Среди городов наибольшие суммы предусмотрены для Сак (697,38 млн рублей), Феодосии (475,64 млн рублей) и Алушты (217,345 млн рублей). Получат субсидии также Керчь, Евпатория, Ялта, Красноперекопск.

По сообщениям телеканала «360», в Солнечногорске Московской области прошёл форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе».

 

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