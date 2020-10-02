Трутнев поручил разработать проект развития туризма в Чечне

Вице-премьер России Юрий Трутнев по итогам рабочей поездки в субъекты Северо-Кавказского федерального округа поручил Ростуризму, Минэкономразвития, Минприроды и МИД разработать проект развития туризма в Чечне.

«Совместно с правительством Чеченской республики и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» разработайте план мероприятий («дорожную карту») по развитию туризма на территории Чеченской республики, в том числе с учётом возможности привлечения туристов и инвесторов из стран Ближнего Востока», — говорится в распоряжении, которое приводит РИА Новости.

Поручение должно быть выполнено до 30 октября 2020 года.

В 2019 году Крым и Чечня заключили соглашение о сотрудничестве в сфере курортов и туризма.