Аналитик оценил промышленный потенциал Санкт-Петербурга

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Представитель Движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что промышленность Санкт-Петербурга выстояла в первой волне пандемии коронавируса.
Аналитик оценил промышленный потенциал Санкт-Петербурга
  • Балтийский завод в Санкт-Петербурге / © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом Владимир Соловейчик сказал на пресс-конференции медиагруппы «Патриот», передаёт ФАН.

«Ситуация, безусловно, тяжёлая. Коронавирусные ограничения показали, что целый ряд сфер услуг пострадал очень существенно. Но промышленность почти не пострадала. Это, безусловно, внушает оптимизм», — заявил Соловейчик.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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