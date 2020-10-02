Аналитик оценил промышленный потенциал Санкт-Петербурга
- Балтийский завод в Санкт-Петербурге / © Александр Гальперин
- РИА Новости
Об этом Владимир Соловейчик сказал на пресс-конференции медиагруппы «Патриот», передаёт ФАН.
«Ситуация, безусловно, тяжёлая. Коронавирусные ограничения показали, что целый ряд сфер услуг пострадал очень существенно. Но промышленность почти не пострадала. Это, безусловно, внушает оптимизм», — заявил Соловейчик.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.