Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя

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Избранный губернатор Севастополя Михаил Развожаев принёс присягу в Доме офицеров флота и официально вступил в должность, передаёт ТАСС.
Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Клянусь соблюдать Конституцию России, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — заявил он.

Развожаев победил на выборах главы Севастополя с 85,7% голосов.

Председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал избирательную кампанию в России.

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