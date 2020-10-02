Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя
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- РИА Новости
«Клянусь соблюдать Конституцию России, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — заявил он.
Развожаев победил на выборах главы Севастополя с 85,7% голосов.
Председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал избирательную кампанию в России.