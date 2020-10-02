У 70 работников комбината в Белгородской области выявили коронавирус

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На Оскольском электрометаллургическом комбинате и его дочерних предприятиях выявили новую коронавирусную инфекцию у 70 сотрудников, сообщает оперштаб организации.
У 70 работников комбината в Белгородской области выявили коронавирус
  • РИА Новости

«Диагноз «коронавирусная инфекция» и «пневмония» подтверждён у 70 сотрудников ОЭМК и дочерних обществ. Заболевшие выявлялись в разное время, в разных подразделениях предприятия и его дочерних обществ», — приводит сообщение ТАСС.

Там уточнили, что 66 заболевших работников лечатся амбулаторно.

Предприятие при этом работает в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер, добавили в оперштабе.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО ужесточили режим по профилактике коронавирусной инфекции для работающих вахтовым методом.

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