Медики Ставрополья за сутки провели семь тысяч тестов на коронавирус

На Ставрополье за сутки провели 7 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Об этом информирует pobeda26.ru.

«Показатели тестирования вновь на «историческом максимуме». Почти 7 тыс. исследований проведено за вчера. А с начала пандемии их сделано уже почти 560 тыс.», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

Как отметил глава региона, в крае стали активнее работать с тестами на выявление вируса. Этому способствует в том числе открытие новых лабораторий ПЦР.

Губернатор добавил, что в регионе продолжается работа по противодействию заболеванию.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.