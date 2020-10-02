Роскачество провело экспертизу винодельческой продукции
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Как сообщает «Вечерняя Москва», в этом году в состав экспертной комиссии вошли 36 человек.
Эксперты впервые оценивали не только российские, но и импортные вина. Примерно 20% от общего числа (525 вин) в исследовании составляла зарубежная продукция.
«Проект «Винный гид России» взял на себя важную роль — проинформировать о лучших образцах вина не только потребителя, но и торговые сети, которые закупают вино у производителей», — заявил ответственный секретарь Национального комитета Российской Федерации в Международной организации винограда и вина (OIV) Александр Панасюк.
Результаты исследования будут оглашены в течение двух месяцев.
Газета «Известия» сообщала ранее, что эксперты Роскачества провели проверку бутилированной минеральной воды.