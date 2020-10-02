Роскачество провело экспертизу винодельческой продукции

Роскачество завершило масштабную работу по оценке отечественной и импортной винодельческой продукции, представленной на полках российских магазинов.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в этом году в состав экспертной комиссии вошли 36 человек.

Эксперты впервые оценивали не только российские, но и импортные вина. Примерно 20% от общего числа (525 вин) в исследовании составляла зарубежная продукция.

«Проект «Винный гид России» взял на себя важную роль — проинформировать о лучших образцах вина не только потребителя, но и торговые сети, которые закупают вино у производителей», — заявил ответственный секретарь Национального комитета Российской Федерации в Международной организации винограда и вина (OIV) Александр Панасюк.

Результаты исследования будут оглашены в течение двух месяцев.

Газета «Известия» сообщала ранее, что эксперты Роскачества провели проверку бутилированной минеральной воды.