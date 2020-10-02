Бывший замначальника ГУ МВД по Свердловской области получил 8,5 года колонии за взятки

В Октябрьском суде Екатеринбурга вынесен приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимиру Романюку и его сообщнику. Суд признал их виновными во взятках в крупном и особо крупном размере.

Об этом информирует URA.RU.

«Назначить Романюку Владимиру Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — такой приговор огласила судья.

Сообщник Романюка — полковник полиции из Москвы Сергей Глущенко — получил семь лет и шесть месяцев также в колонии строгого режима. Они должны будут выплатить государству штраф в размере 2 млн рублей каждый.

Бывший замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Владимир Романюк был задержан в Москве в октябре 2018 года: он признался в получении взятки в 1,3 млн рублей.

В марте портал «Юга.ру» сообщал о задержании в Краснодарском крае четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества.