В Совфеде оценили идею создания Государственного алиментного фонда

Идею создания Государственного алиментного фонда обсудили на совещании в Совете Федерации 1 октября.

Как рассказала «Парламентской газете» глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, до 9 октября главы министерств и ведомств должны направить свои предложения о целесообразности создания фонда.

«Проблема с невыплатами алиментов на детей, а также совершенствование законодательства в этой сфере обсуждается в Совете Федерации не впервые. Несмотря на принимаемые Федеральной службой судебных приставов меры по сокращению числа злостных неплательщиков, значительное число должников уходит от финансовой ответственности за своих детей. В настоящее время, в период развития пандемии коронавируса и связанных с этим последствий в социальной и экономической сфере, можно прогнозировать, что ситуация с невыплатой алиментов будет ухудшаться», — прокомментировала ситуацию Инна Святенко.

Она отметила также, что пока не ясно, из каких источников можно было бы формировать фонд. Именно поэтому представители министерств отнеслись к идее с осторожностью. Есть неясность и в вопросе о том, какой категории граждан будут выплачивать средства из этого фонда.

«Министерствам дано поручение проработать этот вопрос, чтобы понять, какие у нас есть пути для того, чтобы поддержать семьи, которые не получают алиментов от бывшей своей второй половины», — отметила Инна Святенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет.