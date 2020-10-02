Проект благоустройства набережной у Южного речного вокзала одобрен

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Проект благоустройства набережной, которая находится рядом с Южным речным вокзалом, одобрен властями.
Проект благоустройства набережной у Южного речного вокзала одобрен
  • Проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом Москвы / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Там отметили, что проект планировки территории, которая находится между бывшей территорией завода ЗИЛ и набережной у Южного речного вокзала (ЮВАО), одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным. Отмечается, что площадь участка составляет 82,7 га.

Рядом с Южным речным вокзалом появится общественно-деловая застройка площадью 25 670 кв. м, а также зона для велосипедистов, пешеходов, парковые территории, сад с водными растениями, площадки для проведения мероприятий и водные аттракционы.

Проект вынесен на электронные общественные обсуждения.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о начале работ по благоустройству территории между улицей Большие Каменщики и станцией метро «Коломенская».

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