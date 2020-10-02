В отношении главы муниципального образования Иркутской области возбуждено дело

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Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении главы Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Александра Душина.
В отношении главы муниципального образования Иркутской области возбуждено дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу СК России.

Подозреваемый задержан.

По версии следствия, Душин в 2019 году заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Организация предоставила некачественные услуги, отличные от условий договора.

Душин принял работы и заплатил фирме более 40 млн рублей. Правоохранители установили, что глава муниципального образования также перевёл на счета аффилированных юрлиц более 16 млн рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что экс-чиновник администрации Красногорска приговорён к восьми годам за взятку.

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