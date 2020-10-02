На туристической платформе Russpass появится новая опция

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Личный кабинет партнёра появился в туристическом сервисе Russpass.
На туристической платформе Russpass появится новая опция
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Личный кабинет партнёра будет доступен для туроператоров, парков, экскурсионных бюро, музеев и ресторанов и будет действовать наряду с пользовательским.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что с его помощью можно будет добавлять объекты и предложения, нацеленные на пользователей Russpass. Она отметила, что таким образом разные площадки смогут размещать информацию о своих объектах, сервисах и услугах.

«Инструменты, доступные в личном кабинете, раскрывают для российского турбизнеса, культурных, спортивных и гастрономических площадок весь потенциал Russpass», — сказала Сергунина.

Как сообщил ранее портал «Юга.ру», адлерский курорт «Роза Хутор» открыл для туристов новый пеший маршрут, который проходит по южному склону хребта Аибга.

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