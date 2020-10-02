Московские власти прокомментировали число сданных в аренду бизнесу помещений

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные предприниматели малого и среднего бизнеса в 2020 году арендовали 468 нежилых помещений по льготной ставке.
Московские власти прокомментировали число сданных в аренду бизнесу помещений
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Владимир Ефимов напомнил, что аукционы с льготными начальными ставками аренды ввели в 2017 году. Такая мера была предпринята для поддержки малого и среднего бизнеса. По словам Ефимова, за это время были арендованы 1496 помещений общей площадью свыше 184 тыс. кв. м.

«Треть от общего числа этих помещений была арендована в этом году — 468 помещения общей площадью 52,1 тыс. кв. м. Аренда городской недвижимости на льготных условиях пользуется популярностью у предпринимателей, так как начальная ставка составляет от 1 тыс. рублей за кв. м в год для подвальных помещений и от 4750 рублей — для помещений на первых этажах и выше», — подчеркнул Ефимов.

В начале года телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье в 2019 году построили 4 млн кв. м нежилой недвижимости.

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