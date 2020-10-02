ВДНХ отметит Всемирную неделю космоса в онлайн-формате
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
С 3 по 10 октября на странице главной выставки страны в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» пройдут бесплатные тематические лекции о покорении космоса и новая экскурсия центра «Космонавтика и авиация».
Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире.
Как ранее сообщал «Крыминформ», музеи Крыма приняли около 800 тыс. посетителей после частичного снятия ограничительных мер.