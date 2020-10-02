Аксёнов назвал число отдохнувших в Крыму в 2020 году туристов

За девять месяцев 2020 года в Крыму отдохнули более 5 млн туристов, при этом свыше 1,1 млн из них посетили полуостров в сентябре, рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

«По состоянию на 1 октября за девять месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 млн человек», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, средняя загрузка отелей и других объектов размещения в Крыму в сентябре в этом году составила 70—90% по сравнению с прошлогодними показателями в 44—50%.

Министерство курортов и туризма Крыма также отметило увеличение числа автотуристов в 1,6 раза — до более чем 670 тыс. человек.

В октябре сохраняется высокий спрос на бронирование отелей и санаториев в Крыму, их загрузка достигает 80%, добавил Аксёнов.

Ранее зампредседателя Совета министров Республики Крым, министр финансов региона Ирина Кивико в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о планах по развитию туротрасли.