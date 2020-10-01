Собянин назвал сроки крупных поставок в Москву вакцины от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что первая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается в столице в конце года.

«Я надеюсь, в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе — уже такие промышленные масштабы, исчисляемые миллионами», — сказал он.

Собянин выразил уверенность, что вакцинация станет «решением вопроса с пандемией».

Он также рассказал, что к настоящему моменту в столице от коронавируса привились около 6 тыс. человек в рамках дополнительных исследований вакцины.

30 сентября в Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования.