Собянин назвал сроки крупных поставок в Москву вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что первая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается в столице в конце года.
Собянин назвал сроки крупных поставок в Москву вакцины от коронавируса
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Я надеюсь, в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе — уже такие промышленные масштабы, исчисляемые миллионами», — сказал он.

Собянин выразил уверенность, что вакцинация станет «решением вопроса с пандемией».

Он также рассказал, что к настоящему моменту в столице от коронавируса привились около 6 тыс. человек в рамках дополнительных исследований вакцины.

30 сентября в Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить