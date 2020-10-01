Собянин назвал сроки крупных поставок в Москву вакцины от коронавируса
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- РИА Новости
«Я надеюсь, в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе — уже такие промышленные масштабы, исчисляемые миллионами», — сказал он.
Собянин выразил уверенность, что вакцинация станет «решением вопроса с пандемией».
Он также рассказал, что к настоящему моменту в столице от коронавируса привились около 6 тыс. человек в рамках дополнительных исследований вакцины.
30 сентября в Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования.