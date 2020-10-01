В Подмосковье 15 библиотек перейдут на новый график работы

Подмосковные библиотеки, которые примут участие в проекте «Библиотека — современное общественное пространство», увеличат продолжительность рабочего дня до 21:00.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт правительства региона.

На новый график работы библиотеки перейдут с 5 октября.

«Одним из первых нововведений стало продление рабочих часов каждой из пилотных библиотек — теперь они будут работать до 21:00. В вечернее время запланировано проведение квизов и дебатов, музыкальных вечеринок и интеллектуальных игр, кинолектории и мастер-классы», — говорится в сообщении.

Пилотными участниками проекта стали 15 культурных учреждений в разных уголках области.

Основная цель новшества — повысить популярность библиотек у молодёжи.

В августе депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал в беседе с газетой «Аргументы и факты» о развитии буккроссинга в парках Москвы.