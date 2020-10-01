Власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«53 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, десять — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 30 случаев выявлены при скрининге здорового населения», — сообщил Аксёнов.
Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4657 случаев заболевания.
За сутки на полуострове на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 4 тыс. человек. Выздоровели 2857 пациентов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с лекарственным обеспечением и увеличением коечного фонда в стационарах региона для инфицированных COVID-19 больных.