Власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за минувшие сутки на территории республики выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«53 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, десять — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 30 случаев выявлены при скрининге здорового населения», — сообщил Аксёнов.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4657 случаев заболевания.

За сутки на полуострове на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 4 тыс. человек. Выздоровели 2857 пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с лекарственным обеспечением и увеличением коечного фонда в стационарах региона для инфицированных COVID-19 больных.

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