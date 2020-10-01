Банк России выпустил монету к 100-летию государственности Удмуртии

Банк России 1 октября выпустил коллекционную серебряную монету к 100-летию государственности Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной политики республики и на Центробанк.

Памятная монета будет номиналом три рубля. Всего выпустят 3 тыс. таких экземпляров.

На лицевой стороне изображён герб России, имеются надписи с номиналом, товарным знаком и пробой сплава.

На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента «Дружба народов» и Михаило-Архангельского кафедрального собора, а также рисунок молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки. Кроме того, на неё нанесут надписи «Удмуртская Республика» и «100 лет».

Как передавал ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, в 2020 году в России будет выпущена памятная монета номиналом 25 рублей, посвящённая мужеству медицинских работников в период пандемии коронавируса.