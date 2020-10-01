Банк России выпустил монету к 100-летию государственности Удмуртии

Короткая ссылка
Банк России 1 октября выпустил коллекционную серебряную монету к 100-летию государственности Удмуртии.
Банк России выпустил монету к 100-летию государственности Удмуртии
  • minnac.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной политики республики и на Центробанк.

Памятная монета будет номиналом три рубля. Всего выпустят 3 тыс. таких экземпляров.

На лицевой стороне изображён герб России, имеются надписи с номиналом, товарным знаком и пробой сплава.

На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента «Дружба народов» и Михаило-Архангельского кафедрального собора, а также рисунок молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки. Кроме того, на неё нанесут надписи «Удмуртская Республика» и «100 лет».

Как передавал ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, в 2020 году в России будет выпущена памятная монета номиналом 25 рублей, посвящённая мужеству медицинских работников в период пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить