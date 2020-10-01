В Казани рассказали о нарушителях масочного режима
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
За прошлый месяц сотрудники комитета проверили 5116 единиц общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы) на 197 остановках города, сообщает комитет по транспорту Казани.
Со среды, 30 сентября, в общественном транспорте Казани в усиленном режиме начали проводиться рейды по соблюдению масочного режима.
Как сообщил ранее портал URA.RU, в Челябинской области до 4 октября продолжает действовать режим повышенной готовности, лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.