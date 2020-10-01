В Казани рассказали о нарушителях масочного режима

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В Казани в сентябре сотрудники комитета по транспорту совместно с контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий выявили 2964 нарушителя масочного режима в транспорте.
В Казани рассказали о нарушителях масочного режима
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

За прошлый месяц сотрудники комитета проверили 5116 единиц общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы) на 197 остановках города, сообщает комитет по транспорту Казани.

Со среды, 30 сентября, в общественном транспорте Казани в усиленном режиме начали проводиться рейды по соблюдению масочного режима.

Как сообщил ранее портал URA.RU, в Челябинской области до 4 октября продолжает действовать режим повышенной готовности, лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.

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