В Казани рассказали о нарушителях масочного режима

В Казани в сентябре сотрудники комитета по транспорту совместно с контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий выявили 2964 нарушителя масочного режима в транспорте.

Об этом сообщает «Реальное время».

За прошлый месяц сотрудники комитета проверили 5116 единиц общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы) на 197 остановках города, сообщает комитет по транспорту Казани.

Со среды, 30 сентября, в общественном транспорте Казани в усиленном режиме начали проводиться рейды по соблюдению масочного режима.

Как сообщил ранее портал URA.RU, в Челябинской области до 4 октября продолжает действовать режим повышенной готовности, лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.