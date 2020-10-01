Сезон работы фонтанов в Москве продлён до 10 октября
- © Юлия Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, решение принято мэром Москвы.
После 10 октября пройдут работы по консервации объектов на зиму. По его словам, это потребует времени, а сами фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят специальными конструкциями.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске закрыли на зиму светомузыкальный фонтан.