Сезон работы фонтанов в Москве продлён до 10 октября

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Благодаря тёплой погоде фонтаны в Москве проработают до 10 октября.
Сезон работы фонтанов в Москве продлён до 10 октября
  • © Юлия Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, решение принято мэром Москвы.

После 10 октября пройдут работы по консервации объектов на зиму. По его словам, это потребует времени, а сами фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят специальными конструкциями.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске закрыли на зиму светомузыкальный фонтан.

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