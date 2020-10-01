В Воронежской области начали проверку из-за природных пожаров

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В Воронежскую область направили дополнительных дознавателей МЧС России для установления причин природных пожаров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.
В Воронежской области начали проверку из-за природных пожаров
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

«Сейчас работают органы дознания, берутся объяснения, осуществляются допросы свидетелей. То есть всё то, что зовется проверкой преступления, связанного с пожаром», — сказал он.

Отмечается, что 1 октября прошло оперативное совещание по ситуации с пожарами в Ростовской и Воронежской областях.

По словам Еникеева, на место выдвигается дополнительная группировка пожарных, в том числе группа дознавателей с испытательной пожарной лабораторией.

Ранее в Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.

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