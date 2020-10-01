В Воронежской области начали проверку из-за природных пожаров
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«Сейчас работают органы дознания, берутся объяснения, осуществляются допросы свидетелей. То есть всё то, что зовется проверкой преступления, связанного с пожаром», — сказал он.
Отмечается, что 1 октября прошло оперативное совещание по ситуации с пожарами в Ростовской и Воронежской областях.
По словам Еникеева, на место выдвигается дополнительная группировка пожарных, в том числе группа дознавателей с испытательной пожарной лабораторией.
Ранее в Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.