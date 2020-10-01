В Ханты-Мансийске рассказали о заболеваемости COVID-19

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В столице ХМАО — Ханты-Мансийске — за сутки выявили больше трети от всех заболевших коронавирусом в регионе.
В Ханты-Мансийске рассказали о заболеваемости COVID-19
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU, COVID-19 диагностировали у 51 человека.

На втором месте находится Сургут, на третьем — Нижневартовск. Всего в ХМАО за минувшие сутки коронавирус нашли у 141 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным Департамента здравоохранения ХМАО, состояние 42 пациентов тяжёлое, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 186 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали возможные сроки выхода на плато по COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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