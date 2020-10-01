В Иркутской области задержаны браконьеры

В Иркутской области следователи задержали пятерых мужчин, которые охотились на краснокнижных птиц.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Сообщается, что сначала следователи задержали в Эхирит-Булагатском районе двух мужчин, которые приехали из Подмосковья и Белгорода. В их машине нашли ловушки и голубей, которых используют как приманку для хищных птиц.

Позже в Иркутске задержали ещё трёх человек по подозрению в браконьерстве. Они оказались иностранцами. Полицейские обнаружили в их съёмной квартире приспособления для ловли птиц, бинокль и двух хищных пернатых семейства соколиных.

По данным следствия, птиц собирались вывезти за границу в ящике, который имитирует автомобильное музыкальное оборудование.

По сообщениям газеты «Известия», за 2020 год Росрыболовство наложило штрафы из-за незаконного вылова рыбы на сумму 151 106 000 рублей.