Собянин заявил об окончании строительства перегонного тоннеля БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги завершённой проходки левого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до станции «Рижская» на Большой кольцевой линии столичной подземки.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Знаковый для метростроения день. Мы на Большой кольцевой линии метро закончили тоннель глубокого заложения. Это последний тоннель нашей линии от 45 до 70 м глубины», — заявил Сергей Собянин. По его словам, проходка тоннеля продолжалась три года и была сложной.

Согласно информации пресс-службы мэрии, постройку данного участка от станции «Нижегородская» до «Савёловской» начали в 2015 году.

Когда откроется станция «Рижская», она войдёт в состав крупнейшего пересадочного узла города.

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