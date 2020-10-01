На Камчатке решили создать «министерство счастья»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти региона решили создать «министерство счастья». Об этом сообщило РИА Новости.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья», — сказал Солодов.

По его словам, официальное полное название ведомства — Министерство социального благополучия и семейной политики.

Также он заявил, что властям нужно сделать людей благополучными и счастливыми и заниматься решением наболевших проблем.

Ранее Солодов одержал победу на выборах главы Камчатского края, набрав 80,51% голосов.