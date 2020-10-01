На Камчатке решили создать «министерство счастья»

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти региона решили создать «министерство счастья». Об этом сообщило РИА Новости.
На Камчатке решили создать «министерство счастья»
  • © Александр Лыскин
  • РИА Новости

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья», — сказал Солодов. 

По его словам, официальное полное название ведомства — Министерство социального благополучия и семейной политики.

Также он заявил, что властям нужно сделать людей благополучными и счастливыми и заниматься решением наболевших проблем.

Ранее Солодов одержал победу на выборах главы Камчатского края, набрав 80,51% голосов.

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