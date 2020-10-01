На Камчатке решили создать «министерство счастья»
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- РИА Новости
«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья», — сказал Солодов.
По его словам, официальное полное название ведомства — Министерство социального благополучия и семейной политики.
Также он заявил, что властям нужно сделать людей благополучными и счастливыми и заниматься решением наболевших проблем.
Ранее Солодов одержал победу на выборах главы Камчатского края, набрав 80,51% голосов.