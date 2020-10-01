В Москве продлили срок подачи заявок на субсидии для производств

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Срок подачи заявок на получение субсидий на развитие производства в Москве продлили до 30 октября.
В Москве продлили срок подачи заявок на субсидии для производств
  • © Е. Самарин / Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала 2020 года были одобрены заявки на субсидии восьми производителей Москвы. Общая их сумма составила 146 млн рублей.

«Такая мера поддержки оказывает реальную помощь и в этом году особенно востребована промышленниками, в связи с чем сроки подачи заявок в 2020-м были продлены на месяц, до 30 октября включительно», — сказал Владимир Ефимов.

Подать заявку на субсидии можно онлайн, через личный кабинет в системе «Управление инвестиционной деятельностью».

Одно предприятие может получить не более 200 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал о форуме «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» в Солнечногорске.

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