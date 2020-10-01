В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом

Глава Межведомственной медицинской рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге, академик Российской академии наук Евгений Шляхто оценил дальнейшее развитие эпидемической ситуации в городе.

В беседе с «Петербургским дневником» Евгений Шляхто отметил, что в Петербурге ежедневно растёт число заболевших.

«Я бы не упрощал и не усложнял сложившуюся ситуацию. Она довольно тревожная. Мы видим ежедневное увеличение числа заболевших, но по сравнению с Москвой мы отстаём на две-три недели. Риски, что мы выйдем на похожую ситуацию не по количеству, а по процентному отношению заболевших, есть. Я бы сейчас основное усилие бросил на то, чтобы попросить горожан о согласии между собой и администрацией города для того, чтобы, с одной стороны, все соблюдали ограничительные мероприятия, а с другой стороны, не провоцировали администрацию на неизбежные ограничительные действия, если ситуация будет усложняться», — прокомментировал ситуацию Евгений Шляхто.

По словам академика, петербуржцы должны проявить сознательность в вопросе заботы о своём здоровье.

По мнению специалиста, если у работодателя есть ресурсы дать своим сотрудникам работать удалённо, это стоит сделать.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.