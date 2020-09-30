В Подмосковье отопление включили в 75% многоквартирных домов

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В Подмосковье отопление включено в 75% многоквартирных домов, 5,7 млн жителей получили тепло.
В Подмосковье отопление включили в 75% многоквартирных домов
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы областного Минэнерго.

В некоторых городских округах смогли подключить уже все жилые и социальные объекты. Среди них, например, Реутов, Домодедово, Серебряные Пруды, Воскресенск и другие.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, включение отопления — непростой процесс, который требует времени и может длиться до десяти дней.

Он подчеркнул, что до конца сентября тепло придёт во все дома и социальные объекты Московской области.

Ранее, по сообщениям портала «Крыминформ», министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Государственного совета республики сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.

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