Более 100 пожаров произошло в Ростовской области за сутки

В Ростовской области за сутки произошло более 100 пожаров.

«По состоянию на 17:00 мск на территории Ростовской области возник 101 пожар, из них ликвидированы 69. В области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)», — приводит ТАСС сообщение регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что наиболее серьёзная обстановка сохраняется в Чертковском, Красносулинском, Милютинском, Миллеровском, Мартыновском, Константиновском и Цимлянском районах.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ликвидирован крупный природный пожар.