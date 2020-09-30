Более 100 пожаров произошло в Ростовской области за сутки

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В Ростовской области за сутки произошло более 100 пожаров.
Более 100 пожаров произошло в Ростовской области за сутки
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

«По состоянию на 17:00 мск на территории Ростовской области возник 101 пожар, из них ликвидированы 69. В области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)», — приводит ТАСС сообщение регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что наиболее серьёзная обстановка сохраняется в Чертковском, Красносулинском, Милютинском, Миллеровском, Мартыновском, Константиновском и Цимлянском районах.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ликвидирован крупный природный пожар.

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