В Московской области задержали заражённый груз слив из Молдавии

В Московской области задержали заражённую восточной плодожоркой партию слив из Молдавии.

«При досмотре партии свежих слив весом 19,6 т выявлен карантинный для России объект — восточная плодожорка», — цитирует телеканал «360» сообщение управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Владелец груза решил, что в сложившейся ситуации сливу лучше уничтожить. Сотрудники ведомства проконтролировали процесс.

Ранее ОТР сообщила, что аграрии Кемеровской области собрали более 1 млн т зерна, в 2020 году такие объёмы достигнуты на неделю раньше, чем в 2019-м.