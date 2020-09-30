Глава РАН предложил создать в Сахалинской области новый научный институт

Президент РАН Александр Сергеев на конференции «Нефть и газ» выступил с предложением создать в Сахалинской области новый научный институт, который занимался бы изучением энергетики и рационального использования природных ресурсов.

«Сахалин — удивительное место. Под боком гигантские глубоководные ресурсы, на дне огромное количество лежащих просто так природных богатств», — цитирует astv.ru президента РАН.

Также учёный отметил, что главная задача для правительства области — «прекратить отток интеллекта с Сахалина», поэтому на острове должны появляться якорные проекты в обучении, в науке.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о продлении программы газификации.