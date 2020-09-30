В Омской области с 1 октября введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Омской области с 1 октября введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, есть ряд ограничений.

РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба. Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.