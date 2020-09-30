В Омской области с 1 октября введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Омской области с 1 октября введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, есть ряд ограничений.
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.
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