В России 2 октября проверят сирены гражданской обороны

МЧС России предупредило, что в пятницу, 2 октября, проверит системы оповещения населения во всех регионах страны.

«В октябре в ходе Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения», — приводит Интерфакс сообщение МЧС.

Проверка будет проведена на региональном и муниципальном уровнях.

«На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», — отметили в министерстве.

Ранее в МЧС предупредили о повышенном риске взрывов газа в пяти регионах.