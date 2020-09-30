В России 2 октября проверят сирены гражданской обороны

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МЧС России предупредило, что в пятницу, 2 октября, проверит системы оповещения населения во всех регионах страны.
В России 2 октября проверят сирены гражданской обороны
  • РИА Новости

«В октябре в ходе Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения», — приводит Интерфакс сообщение МЧС.

Проверка будет проведена на региональном и муниципальном уровнях.

«На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», — отметили в министерстве.

Ранее в МЧС предупредили о повышенном риске взрывов газа в пяти регионах.

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