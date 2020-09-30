В Роспотребнадзоре прокомментировали вероятность распространения COVID-19 через посылки

В Роспотребнадзоре прокомментировали вероятность распространения COVID-19 через почтовые отправления.

«Через посылки коронавирус не передаётся. Вирус сохраняется на поверхностях в жизнеспособном состоянии не больше трёх дней», — цитирует «Российская газета» заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Как уточнила специалист, посылки, которые идут к нам, например, из Китая, путешествуют минимум две недели. Поэтому заразиться через них нельзя.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.