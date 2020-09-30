Попова рассказала, как часто следует сдавать тесты на коронавирус

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ рассказала, насколько регулярно следует делать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания.
Попова рассказала, как часто следует сдавать тесты на коронавирус
  • РИА Новости

По её словам, в первую очередь необходимо соблюдать все меры предосторожности и использовать индивидуальные средства защиты.

«Во-первых, чтобы имело смысл проверяться на коронавирус, нужно соблюдать все правила, вот это очень важно. Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то это можно делать каждый день и можно пропустить прекрасный момент, когда вирус возникнет», — заявила глава Роспотребнадзора.

В связи с этим она посоветовала выполнять тестирование на COVID-19 только при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

«Тогда это можно делать раз в неделю с учётом того, что 14 дней — это инкубационный период... Вот такая регулярность была бы неплоха», — отметила Попова.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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