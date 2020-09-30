В Москве рассказали о защитном протоколе по борьбе с COVID-19 для спортивных организаций
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на ведомство.
В протоколе описаны необходимые требования для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией в условиях пандемии.
«Документ позволяет администрации спортивных объектов понимать, какие требования необходимо выполнять для соблюдения борьбы с инфекцией», — цитирует издание руководителя Депспорта столицы Алексея Кондаранцева.
Он отметил, что от администрации спортивных объектов и посетителей зависит дальнейшее развитие ситуации с COVID-19.