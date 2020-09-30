В Москве рассказали о защитном протоколе по борьбе с COVID-19 для спортивных организаций

Короткая ссылка
В Департаменте спорта Москвы прокомментировали создание защитного протокола по борьбе с COVID-19.
В Москве рассказали о защитном протоколе по борьбе с COVID-19 для спортивных организаций
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на ведомство.

В протоколе описаны необходимые требования для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией в условиях пандемии. 

«Документ позволяет администрации спортивных объектов понимать, какие требования необходимо выполнять для соблюдения борьбы с инфекцией», — цитирует издание руководителя Депспорта столицы Алексея Кондаранцева.

Он отметил, что от администрации спортивных объектов и посетителей зависит дальнейшее развитие ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить