В Челябинске рассказали о работе аэропорта в связи с туманом

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Утром в среду, 30 сентября, из-за сильного тумана шесть рейсов, направлявшихся в Челябинск, сели в Екатеринбурге.
В Челябинске рассказали о работе аэропорта в связи с туманом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные справочной службы международного челябинского аэропорта.

«Это рейсы N4-158 из Симферополя, S7-1141 из Москвы, FV-6461 из Санкт-Петербурга, А4-249 из Ростова-на-Дону, RT-287 из Волгограда, 5N-527 из Санкт-Петербурга», — цитирует издание директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских.

Отмечается, что необычайно густой туман сохранится до середины следующего дня. Такая же погода ожидает и всю область, предупредили синоптики.

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