В Ростовской области рассказали о планах по развитию шахтёрских городов
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального правительства.
Средства предназначены для переселения из аварийного жилья, ставшего непригодным для проживания из-за ведения горных работ, жителей Белокалитвинского и Тацинского районов, а также Гукова, Донецка, Новошахтинска и Шахт.
В новое жильё до конца 2020 года смогут въехать 279 семей, проживающих на шахтёрских территориях области.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.