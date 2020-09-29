В Ростовской области рассказали о планах по развитию шахтёрских городов

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Ростовская область получит из федерального бюджета свыше 682 млн рублей на развитие шахтёрских территорий.
В Ростовской области рассказали о планах по развитию шахтёрских городов
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

Средства предназначены для переселения из аварийного жилья, ставшего непригодным для проживания из-за ведения горных работ, жителей Белокалитвинского и Тацинского районов, а также Гукова, Донецка, Новошахтинска и Шахт.

В новое жильё до конца 2020 года смогут въехать 279 семей, проживающих на шахтёрских территориях области.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.

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