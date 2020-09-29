В Ростовской области рассказали о планах по развитию шахтёрских городов

Ростовская область получит из федерального бюджета свыше 682 млн рублей на развитие шахтёрских территорий.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

Средства предназначены для переселения из аварийного жилья, ставшего непригодным для проживания из-за ведения горных работ, жителей Белокалитвинского и Тацинского районов, а также Гукова, Донецка, Новошахтинска и Шахт.

В новое жильё до конца 2020 года смогут въехать 279 семей, проживающих на шахтёрских территориях области.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.