В Петербурге рассказали о тестировании на коронавирус

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за последние сутки, более 24 тыс. человек прошли тест на коронавирус.
В Петербурге рассказали о тестировании на коронавирус
  • © Пресс-служба АФК «Система»
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 390 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1298 человек. Из них 23 — в обсерваторе, 513 — контактные, 762 — на самоизоляции», — приводит издание сообщение администрации.

За последнее время в Петербурге ежедневно коронавирус подтверждается более чем у 200 человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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