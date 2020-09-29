В Петербурге рассказали о тестировании на коронавирус

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за последние сутки, более 24 тыс. человек прошли тест на коронавирус.

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 390 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1298 человек. Из них 23 — в обсерваторе, 513 — контактные, 762 — на самоизоляции», — приводит издание сообщение администрации.

За последнее время в Петербурге ежедневно коронавирус подтверждается более чем у 200 человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.