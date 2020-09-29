В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией

В Московской области прокомментировали ситуацию с лекарственным обеспечением и увеличением коечного фонда в стационарах для коронавирусных больных.

«Я дал поручение заниматься разворачиванием коек, мы это делаем. В различных муниципалитетах эта работа должна вестись прямо сейчас. Дополнительно дал команду о приобретении последних лекарств, которые можно использовать в том числе амбулаторно», — цитирует телеканал «360» главу региона Андрея Воробьёва.

Губернатор Подмосковья отметил, что за последнюю неделю в регионе стало больше выявленных случаев инфицирования.

Количество госпитализированных выросло на 45—47% по сравнению с предыдущей неделей.