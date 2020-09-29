Суд в Башкирии приговорил кассиршу к пяти годам лишения свободы за кражу 25 млн рублей из банка

Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассиршу банка к пяти годам лишения свободы за кражу 25 млн рублей из финансового учреждения, её муж получил шесть лет колонии.

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Об этом сообщает Life.ru. Также судья постановила, чтобы супруги Хайруллины вернули украденные 25,4 млн рублей банку. Подробнее — в материале RT.