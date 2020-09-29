Суд в Башкирии приговорил кассиршу к пяти годам лишения свободы за кражу 25 млн рублей из банка

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Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассиршу банка к пяти годам лишения свободы за кражу 25 млн рублей из финансового учреждения, её муж получил шесть лет колонии.
Суд в Башкирии приговорил кассиршу к пяти годам лишения свободы за кражу 25 млн рублей из банка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

Также судья постановила, чтобы супруги Хайруллины вернули украденные 25,4 млн рублей банку.

Подробнее — в материале RT.

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