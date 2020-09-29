Эксперты прокомментировали динамику цен на нефть

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Аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева прокомментировала динамику цен на нефть.
Эксперты прокомментировали динамику цен на нефть
  • Reuters

«Динамика цен на нефть этой осенью будет зависеть от вводимых карантинных мер, а также реакции населения на эти меры», — цитирует «Российская газета» аналитика по товарным рынкам.

По её мнению, если в результате спрос на нефтепродукты будет сокращаться сильно, то это окажет давление на цены, а если карантин не будет жёстким, то возможен и рост котировок в связи с сезонным увеличением потребления.

Пока вероятнее второй вариант, считает Лукичева.

По мнению экспертов, сильное падение нефтяным ценам также не грозит.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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