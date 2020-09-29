Эксперты прокомментировали динамику цен на нефть

Аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева прокомментировала динамику цен на нефть.

«Динамика цен на нефть этой осенью будет зависеть от вводимых карантинных мер, а также реакции населения на эти меры», — цитирует «Российская газета» аналитика по товарным рынкам.

По её мнению, если в результате спрос на нефтепродукты будет сокращаться сильно, то это окажет давление на цены, а если карантин не будет жёстким, то возможен и рост котировок в связи с сезонным увеличением потребления.

Пока вероятнее второй вариант, считает Лукичева.

По мнению экспертов, сильное падение нефтяным ценам также не грозит.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.