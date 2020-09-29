В Новосибирской области ведётся расследование по делу об убийстве врача-кардиолога

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства врача-кардиолога Людмилы Кайгородовой в Искитиме Новосибирской области.
В Новосибирской области ведётся расследование по делу об убийстве врача-кардиолога
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ведомства.

«По информации следствия, в частном доме по улице Набережный жилмассив в Искитиме обнаружено тело 66-летней хозяйки со следами насильственной смерти. Женщина работала кардиологом. Из дома похищены деньги и ювелирные украшения. Уголовное дело расследуется», — цитирует издание сообщение пресс-службы ведомства.

В федеральный СК обратилась Национальная медицинская палата с просьбой проконтролировать расследование.

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