В Новосибирской области ведётся расследование по делу об убийстве врача-кардиолога

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства врача-кардиолога Людмилы Кайгородовой в Искитиме Новосибирской области.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ведомства.

«По информации следствия, в частном доме по улице Набережный жилмассив в Искитиме обнаружено тело 66-летней хозяйки со следами насильственной смерти. Женщина работала кардиологом. Из дома похищены деньги и ювелирные украшения. Уголовное дело расследуется», — цитирует издание сообщение пресс-службы ведомства.

В федеральный СК обратилась Национальная медицинская палата с просьбой проконтролировать расследование.