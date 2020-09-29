Восемь депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом за неделю

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За неделю восемь депутатов Госдумы были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Восемь депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом за неделю
  • © duma.gov.ru

«У нас на прошлый понедельник было десять депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов», — цитирует Интерфакс парламентария.

По его словам, всего «заболевших, переболевших» и «имеющих антитела» 60 депутатов.

Володин добавил, что в связи с этим Госдума принимает дополнительные меры эпидемиологической защиты.

Кроме того, отметил он, часть структур палаты перейдёт на удалённую работу.

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