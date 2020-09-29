Два человека погибли при обрушении галереи на шахте в Коми
- РИА Новости
Там отметили, что ЧП произошло во вторник, 29 сентября, при проведении демонтажных работ на промплощадке.
«В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО «Катюша» (город Воркута) — получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации.
Ведётся расследование.