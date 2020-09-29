Два человека погибли при обрушении галереи на шахте в Коми

Два человека погибли в результате обрушения галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга» (принадлежит АО «Воркутауголь») в Коми, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

РИА Новости

Там отметили, что ЧП произошло во вторник, 29 сентября, при проведении демонтажных работ на промплощадке. «В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО «Катюша» (город Воркута) — получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. Ведётся расследование.