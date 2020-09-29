В Казани участник ОПГ признан виновным по делу о расстреле машины

В Верховном суде Татарстана присяжные заседатели признали виновным 49-летнего участника ОПГ «Седьмовские» по делу 2011 года о расстреле машины с подростками.

Об этом сообщает «Реальное время».

В последнем слове подсудимый заявлял о непричастности к преступлениям, в прениях его адвокаты просили об оправдании, настаивая на отсутствии прямых доказательств.

Присяжные тем не менее признали его виновным вместе с другими участниками ОПГ «Седьмовские» в вооружённом нападении на автомобиль.

Как пишет «Бизнес Online», в начале июня 2011 года у казанской ОПГ «Седьмовские», в которую входил подсудимый, произошёл конфликт с противоборствующей группировкой «Первомайские».

В ночь на 4 июня 2011 года более 50 членов ОПГ «Седьмовские», вооружённые охотничьими ружьями, травматическими пистолетами, бутылками с зажигательной смесью и металлической арматурой, приехали к дому 68 на проспекте Победы в Казани для выяснения отношений с «Первомайской».

Около 01:30 во двор дома въехал автомобиль Lada Priora, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних, не имевших никакого отношения к конфликту группировок.

Подсудимый и другие участники ОПГ, по ошибке приняв их за членов группировки, произвели 14 выстрелов в автомобиль.

В результате 17-летний пассажир скончался на месте, 16-летний подросток получил огнестрельные ранения головы.