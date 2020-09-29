Источник рассказал о ходе расследования гибели дочери Конкина

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Источник рассказал о ходе расследования гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии.
Источник рассказал о ходе расследования гибели дочери Конкина
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Об этом сообщает Life.ru.

Как уточняется, в настоящее время судмедэксперты склоняются к версии, что София утонула.

Макроскопический анализ не дал результатов, в лабораторию были отправлены анализы на выявление алкоголя, суррогатов алкоголя, транквилизаторов и наркотических веществ.

Почечная недостаточность не найдена, у погибшей выявили печёночную недостаточность.

Биоматериалы отправлены на гистологию.

Ранее телеканал «360» сообщал, что информацию о произошедшем передали в полицию.

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