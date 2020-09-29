В Перми рассказали о важности тестирования на COVID-19 вернувшихся из-за границы

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю отметило важность обязательного тестирования на COVID-19 для вернувшихся из-за границы, нарушителей ждут штрафы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные краевого надзорного ведомства.

Как выяснили представители Роспотребнадзора, пятая часть пермяков, вернувшихся из-за границы, не проходит обязательное тестирование на коронавирус в течение трёх дней.

«По данным сайта «Госуслуги», обследование на COVID-19 методом ПЦР в первые три дня после возвращения прошли из почти 5 тыс. человек — 3,9 тыс. человек, из них инфицированных COVID-19 — 23 человека (0,5%)», — цитирует издание сообщение ведомства.

Отсутствие информации о тестировании является нарушением закона — за это назначается штраф на суммы от 15 тыс. до 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП.

К середине сентября было составлено 50 протоколов, 14 из них направлены в суды.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в Роспотребнадзоре рассказали о контроле за внесением результатов тестов на COVID-19 на портале госуслуг.